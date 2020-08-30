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Gündem MSBden rap klipli 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe, kılıç çekmeyen Türk askeriyiz
ANKARA

MSB'den rap klipli 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı

MSB'den rap klipli 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı: Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe, kılıç çekmeyen Türk askeriyiz

Milli Savunma Bakanlığı komandoların rap parçasıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladığı görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, "Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe/Kılıç çekmeyen Türk askeriyiz/Bırakın kışlayı cephede bile/Küfre düşmemiş Türk askeriyiz" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi İHA
MSB, görevi başındaki komandoların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bir rap parçası ile kutladığı klibe yer verildi.
MSB, görevi başındaki komandoların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bir rap parçası ile kutladığı klibe yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, görevi başındaki komandoların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bir rap parçası ile kutladığı klibe yer verildi. Ayrıca gönderi şu diziler ile paylaşıldı:


  • "Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe/Kılıç çekmeyen Türk askeriyiz/Bırakın kışlayı cephede bile/Küfre düşmemiş Türk askeriyiz."

MSB'den 30 Ağustos'a özel klip
OYNAT 01:57
MSB'den 30 Ağustos'a özel klip
Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bir klip yayınladı. MSB'nin klibi büyük beğeni topladı.


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