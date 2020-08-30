MSB'den rap klipli 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı: Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe, kılıç çekmeyen Türk askeriyiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, görevi başındaki komandoların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bir rap parçası ile kutladığı klibe yer verildi. Ayrıca gönderi şu diziler ile paylaşıldı:
- "Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe/Kılıç çekmeyen Türk askeriyiz/Bırakın kışlayı cephede bile/Küfre düşmemiş Türk askeriyiz."
Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe,
Kılıç çekmeyen Türk askeriyiz.
Bırakın kışlayı cephede bile,
Küfre düşmemiş Türk askeriyiz.
Ne Mutlu Türküm Diyene! 🇹🇷
Ezan dinmez
Bayrak inmez
Şehitler ölmez
Vatan bölünmez...#TSK #ZaferHaftası #30AğustosZaferBayramı pic.twitter.com/PNcCjKH6G3
Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe,