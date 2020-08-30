MSB'den rap klipli 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı: Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe, kılıç çekmeyen Türk askeriyiz

Dünya

Amerikan B-52 bombardıman uçağına Karadeniz üzerinde iki Rus jetinden önleme

ABD Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de uluslararası sularda bir B-52 bombardıman uçağına iki Rus jeti tarafından önleme yapıldığını açıkladı. Rus uçaklarının uluslararası sularda B-52 bombardıman uçağına "profesyonel ve güvenli olmayan şekilde" yaklaştığını ve bunun çok tehlikeli olduğunu belirtti.