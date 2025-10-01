Yeni Şafak
Düzensiz göçmenler otoban girişinde yakalandı

00:371/10/2025, Çarşamba
AA
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Hatay'da İskenderun-Belen Otoban girişinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan minibüste 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 12 Suriye uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun-Belen Otoban girişinde bir minibüsü durdurdu.

Araçtaki Suriye uyruklu 12 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



#Hatay
#düzensiz göçmen
#İl Göç İdaresi
