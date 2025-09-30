Yeni Şafak
Hatay’da 7 bin yıllık sır gün yüzüne çıktı: Eşine nadir rastlanan keşif tarihe ışık tutacak

14:4630/09/2025, Salı
Hatay'daki Tell Kurdu Höyük'te yürütülen kazılarda, Anadolu tarihini 7 bin yıl öncesine taşıyan eşsiz bir keşfe imza atıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un duyurusuna göre, Milattan Önce 5200 yılına, yani Ubeyd Dönemi'ne ait tabakalarda, yağmurla ıslanmış çamur üzerinde yürüyen insanlara ait 5 adet ayak izi tespit edildi. Anadolu arkeolojisinde nadir rastlanan bu buluntular, binlerce yıl öncesinin günlük yaşamına ve sosyal dokusuna ışık tutacak.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Tell Kurdu Höyük’te yürütülen kazılarda, Anadolu tarihini 7 bin yıl öncesine götüren çarpıcı bir keşif yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açıklamasına göre, Milattan Önce 5200 yılına, Ubeyd Dönemi’ne tarihlenen tabakalarda, yağmurla ıslanmış çamur üzerinde yürüyen insanlara ait 5 ayak izi bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'daki Tell Kurdu Höyük'te yürütülen kazılarda milattan önce 5200'e tarihlenen tabakalarda 5 insan ayak izinin tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Anadolu'da 7 bin yıl önce atılan adımların yeniden gün yüzüne çıkarıldığını ifade etti. Hatay Reyhanlı Karahüyük'teki Tell Kurdu Höyük kazılarında çok ender rastlanan bir keşfe imza attıklarını belirten Ersoy, şunları kaydetti:


"Milattan önce 5200'e, Ubeyd Dönemi'ne tarihlenen tabakalarda 5 insan ayak izi tespit edildi. Yağmurla ıslanmış çamurun üzerinde yürüyen insanlara ait bu izler, binlerce yıl öncesinden bize ulaşan eşsiz bir tanıklık sunuyor. Geleceğe Miras Projemiz ile 60 yılda yapılanı 4 yılda başarma kararlılığıyla, geçmişin izlerini geleceğe taşımaya, Türkiye'nin tarihi mirasını korumaya, keşfetmeye ve dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz."

Nadir rastlanan buluntular arasında yer alıyor


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 21 Ağustos 2025'te 8564 açmasında yapılan çalışmalarda gün ışığına çıkarılan ayak izlerinin, yoğun yağmura veya suya maruz kalmış çamurlu dolgu tabakasında yürüyen bireylere ait olduğu belirlendi.

Anadolu arkeolojisinde nadir rastlanan buluntular arasında kabul edilen bu keşif, dönemin sosyal ve kültürel yaşamına dair önemli ipuçları sunuyor.

#Hatay
#arkeoloji
#tarih
#Anadolu
