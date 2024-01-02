e-Devlet ve İBB görünümlü SMS'lere dikkat: Cumhurbaşkanlığı 'dolandırıcılık amaçlı' deyip vatandaşları uyardı

Cep telefonlarına yolladıkları SMS'lerle vatandaşların kişisel bilgilerine erişmeyi amaçlayan dolandırıcılar, bu kez e-Devlet üzerinden operasyona girişti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kısaltmasıyla vatandaşlara SMS atan dolandırıcılar, "e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz" uyarısıyla bir link gönderiyor.
e-Devlet görünümlü sahte SMS'lere dikkat
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son günlerde bazı cep telefonlarına gönderilen kısa mesajların dolandırıcılık amaçlı olduğunu bildirdi.
"Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz.
Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim veya duyuruya itibar etmeyiniz."