e-Devlet ve İBB görünümlü SMS'lere dikkat: Cumhurbaşkanlığı 'dolandırıcılık amaçlı' deyip vatandaşları uyardı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyon Bülteni'nin 106. sayısını yayımladı. Bülten'de Süper Kupa finalinden "Meclis kararı ile kredi kart aidat iadeleri başladı" ifadeleriyle yayılan yalanlara değinilerek teker teker çürütüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Satın alma gücü paritesine göre ülkemizi dünyanın en büyük 1'inci, Avrupa'nın 4'üncü büyük ekonomisi konumuna çıkardık' dediği yönündeki iddialara cevap verilen Bülten'de, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, iddiaya konu olan 28 Ekim 2022'de Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, 'Satın alma gücü paritesine göre ülkemizi dünyanın en büyük 11'inci, Avrupa'nın 4'üncü büyük ekonomisi konumuna çıkardık.' ifadelerini kullanmıştır. İddiaya konu konuşma dinlendiğinde de Cumhurbaşkanımızın '1'inci' değil, '11'inci' dediği açıkça duyulmaktadır." denildi.