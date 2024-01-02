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e-Devlet ve İBB görünümlü SMS'lere dikkat: Cumhurbaşkanlığı 'dolandırıcılık amaçlı' deyip vatandaşları uyardı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son günlerde bazı cep telefonlarına gönderilen "e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz." şeklindeki kısa mesajların dolandırıcılık amaçlı olduğunu bildirdi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
22:02 - 2/01/2024 Salı
Güncelleme: 22:10 - 2/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Vatandaşları e-Devlet'e yönlendiren 'İBB' kısa adyıla yollanan dolandırıcılık SMS'i.
Vatandaşları e-Devlet'e yönlendiren 'İBB' kısa adyıla yollanan dolandırıcılık SMS'i.

Cep telefonlarına yolladıkları SMS'lerle vatandaşların kişisel bilgilerine erişmeyi amaçlayan dolandırıcılar, bu kez e-Devlet üzerinden operasyona girişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kısaltmasıyla vatandaşlara SMS atan dolandırıcılar, "e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz" uyarısıyla bir link gönderiyor.

e-Devlet görünümlü sahte SMS'lere dikkat

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son günlerde bazı cep telefonlarına gönderilen kısa mesajların dolandırıcılık amaçlı olduğunu bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, "
Kısa mesajdaki link aracılığıyla kullanıcıların e-devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır.
" denildi.
Yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz.

Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim veya duyuruya itibar etmeyiniz."

İBB'den uyarı

İBB’den yapılan açıklamada vatandaşlar uyarılarak, "
Bazı vatandaşlarımızın telefonlarına Mezarlıklar Daire Başkanlığımızdan gelmiş gibi görünen bu mesajın ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz"
ifadeleri kullanıldı.
Dezenformasyon Bülteni'nin 106. sayısını yayımlandı: Sosyal medyada yayılan yalanlar tek tek çürütüldü
Dezenformasyon Bülteni'nin 106. sayısını yayımlandı: Sosyal medyada yayılan yalanlar tek tek çürütüldü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyon Bülteni'nin 106. sayısını yayımladı. Bülten'de Süper Kupa finalinden "Meclis kararı ile kredi kart aidat iadeleri başladı" ifadeleriyle yayılan yalanlara değinilerek teker teker çürütüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Satın alma gücü paritesine göre ülkemizi dünyanın en büyük 1'inci, Avrupa'nın 4'üncü büyük ekonomisi konumuna çıkardık' dediği yönündeki iddialara cevap verilen Bülten'de, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, iddiaya konu olan 28 Ekim 2022'de Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, 'Satın alma gücü paritesine göre ülkemizi dünyanın en büyük 11'inci, Avrupa'nın 4'üncü büyük ekonomisi konumuna çıkardık.' ifadelerini kullanmıştır. İddiaya konu konuşma dinlendiğinde de Cumhurbaşkanımızın '1'inci' değil, '11'inci' dediği açıkça duyulmaktadır." denildi.



#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#SMS
#E-Devlet
#Dolandırıcılık
2 saat önce
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