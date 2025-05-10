Ebeveynini kaybeden çocuk devlet takibinde

Ebeveyn kaybı yaşayan çocuklar, olası risklere karşı artık devletin takibinde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu çocuklara yönelik hizmetleri daha etkin ve hızlı hale getirmek için özel bir takip modülü geliştirdi. Aile Bilgi Sistemi içerisinde hayata geçirilen ve 81 ildeki müdürlükler ile sosyal hizmet merkezlerinde kullanıma açılan modül sayesinde, ebeveyn kaybı yaşayan çocuklara dair tüm işlemler tek sistem üzerinden yürütülüyor. Tespit, takip, vaka atama ve nakil gibi işlemler bu modül aracılığıyla gerçekleştiriliyor.