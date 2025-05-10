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Ebeveynini kaybeden çocuk devlet takibinde

Ebeveynini kaybeden çocuk devlet takibinde

Nazife Bardak
04:0010/05/2025, Cumartesi
G: 10/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Aile Bakanlığı, ebeveynini kaybeden çocukların risk altında kalmaması için dijital takip sistemini devreye aldı. Yeni modül sayesinde çocuklardan biri anne ya da babasını kaybettiğinde, sistem otomatik bildirimle harekete geçiyor. İlgili sosyal hizmet uzmanı vakaya atanıyor, destek süreçleri hızla başlatılıyor.

Ebeveyn kaybı yaşayan çocuklar, olası risklere karşı artık devletin takibinde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu çocuklara yönelik hizmetleri daha etkin ve hızlı hale getirmek için özel bir takip modülü geliştirdi. Aile Bilgi Sistemi içerisinde hayata geçirilen ve 81 ildeki müdürlükler ile sosyal hizmet merkezlerinde kullanıma açılan modül sayesinde, ebeveyn kaybı yaşayan çocuklara dair tüm işlemler tek sistem üzerinden yürütülüyor. Tespit, takip, vaka atama ve nakil gibi işlemler bu modül aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Modül, MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) ile entegre çalışarak ebeveyn kaybı yaşayan çocukların bilgilerine otomatik olarak erişim sağlıyor. İlgili sosyal hizmet personeline vaka atanıyor ve çocukla aileye dair yürütülen çalışmalar sisteme kaydedilerek düzenli takip ediliyor.


HER ALANDA DESTEK SAĞLANACAK

Kamu Yatırım Programı’na alınan 'Ebeveyn Kaybı Yaşamış Çocuklara Yönelik Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması Projesi' ile

aile ya da akraba yanında bakılan ve sosyal yardıma ihtiyaç duyan çocuklara çok yönlü destek sunulması hedefleniyor. Proje kapsamında, bu çocuklara ekonomik, psikososyal, sportif ve kültürel alanlarda destek veriliyor. Aynı zamanda çocukların bakımını

üstlenen bireylerin güçlendirilmesi amaçlanıyor.


#Aile Bakanlığı
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#ebeveyn
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