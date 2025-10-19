Yeni Şafak
Elazığ’da kurt örümceği görüntülendi

Elazığ'da kurt örümceği görüntülendi

14:0319/10/2025, Pazar
IHA
Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen örümcek ardından gözden kayboldu.
Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen örümcek ardından gözden kayboldu.

Elazığ’da kurt örümceği, sırtındaki yavrularıyla birlikte görüntülendi. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen örümcek ardından gözden kayboldu.

Nadir türler arasında bulunan kurt örümceği, yüzlerce yavrusunu sırtında taşırken Elazığ’da görüntülendi.


Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen örümcek. ardından gözden kayboldu.


Kurt örümceklerine özgü en önemli özellik yavrularına bakma yöntemi olarak göze çarpıyor.


Örümcek yavruları koruyucu ipeksi kılıflarından çıktıktan hemen sonra annelerinin bacaklarına tırmanıyor ve karnının sırt tarafına yerleşiyor. Anne, yavrular büyüyene kadar onları birkaç hafta boyunca taşıyor.




#Elazığ
#Kurt Örümceği
#cep telefonu
