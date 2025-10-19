Elazığ’da kurt örümceği görüntülendi

Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen örümcek. ardından gözden kayboldu.

Kurt örümceklerine özgü en önemli özellik yavrularına bakma yöntemi olarak göze çarpıyor.

Örümcek yavruları koruyucu ipeksi kılıflarından çıktıktan hemen sonra annelerinin bacaklarına tırmanıyor ve karnının sırt tarafına yerleşiyor. Anne, yavrular büyüyene kadar onları birkaç hafta boyunca taşıyor.