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Erdoğan'a meydan okuma parti içi kavgaya döndü

Erdoğan'a meydan okuma parti içi kavgaya döndü

Oğuzhan Ürüşan
Mehmet Güney
04:0023/11/2024, Cumartesi
G: 23/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten yargılandığı dava, parti içi hesaplaşmaya dönüştü. Genel Başkan Özgür Özel ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nu yalnız bırakmazken, Almanya'da bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na partililerden tepki yağdı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan hakim karşısına çıktı. Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ifade veren Kılıçdaroğlu, 11 yıl 8 aya kadar varan hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Yargılama, Kılıçdaroğlu’nun, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Mersin’de yaptığı konuşmalarda dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret ifadelerini kapsıyor.


İDDİALARA YANIT VERMEDİ

Kılıçdaroğlu, yaklaşık bir saat süren savunmasında, mahkemeye suç işlediği için değil suçları kayıtlara geçirmek için geldiğini söyledi, yaklaşık bir saat süren savunmasında iddialara yanıt vermek yerine, ekonomik durumu ve siyasi atmosferi kullanmayı tercih etti.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve CHP milletvekilleri Kılıçdaroğlu’na destek için davanın görüldüğü Ankara Adliyesi’ne geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya’daki programlarını gerekçe göstererek davaya katılmadı.


KORUMA GERGİNLİĞİ

Adliye önünde ve koridorlarında koruma gerginliği yaşandı. Kılıçdaroğlu’nun korumaları vatandaşları sert şekilde iterek kalabalık içinde yol açtı. İtişmeler nedeniyle bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi yaşarken tepkilerini ıslıklayarak gösterdi. Öte yandan davayı takip etmek için İstanbul’dan gelmek isteyen partililere Saraçhane cephesinin otobüs desteği vermediği savunuldu.




#Kemal Kılıçdaroğlu
#hakaret davası
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