Erdoğan'a meydan okuma parti içi kavgaya döndü

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan hakim karşısına çıktı. Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ifade veren Kılıçdaroğlu, 11 yıl 8 aya kadar varan hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Yargılama, Kılıçdaroğlu’nun, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Mersin’de yaptığı konuşmalarda dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret ifadelerini kapsıyor.

Kılıçdaroğlu, yaklaşık bir saat süren savunmasında, mahkemeye suç işlediği için değil suçları kayıtlara geçirmek için geldiğini söyledi, yaklaşık bir saat süren savunmasında iddialara yanıt vermek yerine, ekonomik durumu ve siyasi atmosferi kullanmayı tercih etti.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve CHP milletvekilleri Kılıçdaroğlu’na destek için davanın görüldüğü Ankara Adliyesi’ne geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya’daki programlarını gerekçe göstererek davaya katılmadı.