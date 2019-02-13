Erdoğan’dan son uyarılar

Erdoğan, meclis üyelikleri konusunda başkanlara AK Parti’nin hassasiyetlerini hatırlattı. Tamamlanan illerin listelerini inceleyen Erdoğan’ın eksik ve hata gördüğü il listelerine ilişkin ilgili komisyon başkanına uyarılarda bulunduğu kaydedildi. Listelerin bu hafta sonu tamamlanması bekleniyor. Listelerin teslimine bir hafta kala gerçekleşen seçim zirvesi sonrasında komisyon başkanları da görevli oldukları illerde meclis üyelikleri için aday seçimine başladı. Genel başkan yardımcıları ve MYKY üyelerinden oluşan komisyonlar daha sonra listeler üzerinde son değerlendirmelerini yapacak. Yapılan çalışmalar son olarak Erdoğan’a sunulacak. Tamamlanan listeler seçim kurullarına teslim edilmeye başlanacak.

MİMAR, MÜHENDİS, ŞEHİR PLANCISI

Meclis listeleri hazırlanırken uyulacak kriterler arasında bazı meslek gruplarına öncelik verilmesi de bekleniyor. Bu meslek grupların başında; mimar, mühendis, şehir plancısı, avukat gibi meslekler geliyor. Listelerde kadın ve gençlik kontenjanlarına dikkat edilecek.

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