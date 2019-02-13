Gündem Erdoğandan son uyarılar
POLİTİKA

Erdoğan’dan son uyarılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye ve il genel meclisleri için kurulan 30 komisyonun başkanı ile liste mesaisi yaptı. Önceki gün gece yarısına kadar süren toplantıda meclis üyeliklerinde aranacak kriterler netleştirildi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan, meclis üyelikleri konusunda başkanlara AK Parti’nin hassasiyetlerini hatırlattı. Tamamlanan illerin listelerini inceleyen Erdoğan’ın eksik ve hata gördüğü il listelerine ilişkin ilgili komisyon başkanına uyarılarda bulunduğu kaydedildi. Listelerin bu hafta sonu tamamlanması bekleniyor. Listelerin teslimine bir hafta kala gerçekleşen seçim zirvesi sonrasında komisyon başkanları da görevli oldukları illerde meclis üyelikleri için aday seçimine başladı. Genel başkan yardımcıları ve MYKY üyelerinden oluşan komisyonlar daha sonra listeler üzerinde son değerlendirmelerini yapacak. Yapılan çalışmalar son olarak Erdoğan’a sunulacak. Tamamlanan listeler seçim kurullarına teslim edilmeye başlanacak.

MİMAR, MÜHENDİS, ŞEHİR PLANCISI

  • Meclis listeleri hazırlanırken uyulacak kriterler arasında bazı meslek gruplarına öncelik verilmesi de bekleniyor. Bu meslek grupların başında; mimar, mühendis, şehir plancısı, avukat gibi meslekler geliyor. Listelerde kadın ve gençlik kontenjanlarına dikkat edilecek.

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