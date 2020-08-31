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ERZURUM

Erzurum haberleri: Düğüne gitti kayboldu, küçük kızın cansız bedenini çoban buldu

Düğüne gitti, kayboldu: Küçük kızın cansız bedenini çoban buldu

Erzurum’un Horasan ilçesinde kaybolan 2,5 yaşındaki Merve Bayrak'tan kötü haber geldi. Dün minik kızın cansız bedenine ulaşıldı. Küçük kızın cansız bedeni bir dere kenarında çoban tarafından bulundu.

Haber Merkezi İHA
2,5 yaşındaki Merve Bayrak'ın cansız bedeni bulundu.
2,5 yaşındaki Merve Bayrak'ın cansız bedeni bulundu.

Erzurum'un Horasan ilçesinde acı verici bir olay yaşandı. Kentteki bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Ebrar Bayrak, 2,5 yaşındaki kızı Merve Bayrak’ı alarak düğün törenine katılmak üzere 15 kilometre uzaklıktaki Azap Mahallesi’ne gitti.

  • Öğle saatlerinde akrabalarının evinin önünde oyun oynarken küçük kız çocuğunun evin çevresinde olmadığını gören anne Bayrak, komşularının desteğiyle kızını aramaya başladı. Daha sonra Ebrar Bayrak, aramalardan sonuç alınamaması üzerine durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

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Mahalledeki tüm arama çalışmalarına rağmen sonuç alamayan ekiplerin çalışmaları, havanın kararması nedeniyle diğer güne ertelendi.

CANSIZ BEDENİ DERE YATAĞINDA BULUNDU

  • Kaybolan küçük kızın cansız bedenine ise köye 8 kilometre uzaklıkta bulunan dere kenarında bir çoban tarafından bulundu.

Küçük çocuğun cansız bedeni Horasan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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