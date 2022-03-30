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Gündem Esenyurtta Suriyelilerin aracına sahte para ve uyuşturucu koyan altı polis tutuklandı
İSTANBUL

Esenyurt'ta Suriyelilerin aracına sahte para ve uyuşturucu koyan altı polis tutuklandı

Esenyurt'ta Suriyeli iki kişinin otomobiline sahte para ve uyuşturucu koydukları tespit edilen altı polis tutuklandı. Polislerin, araçtaki parayı tutanaklara da eksik geçirdiği belirlendi.

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Haber Merkezi DHA
Esenyurtta Suriyelilerin aracına sahte para ve uyuşturucu koyan altı polis tutuklandı
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Esenyurt'ta 13 Mart'ta denetimler sırasında polis ekipleri, içinde Suriye uyruklu Muhammed Nadir Hamud ve Maher El Samman'ın bulunduğu aracı durdurdu.

İddiaya göre, polisler arama sırasında araca uyuşturucu ve sahte para koydu. İki Suriyelinin üzerinden çıkan 9 bin 156 Dolar ve 33 bin 900 TL de tutanaklara 3 bin 456 dolar ve 14 bin 770 TL olarak geçirildi.

POLİSLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Gözaltına alınan Muhammed Nadir Hamud ve Maher El Samman polislerden şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı. Altı polis hakkında adli ve idari soruşturma yapıldı.

ALTI POLİS TUTUKLANDI

Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen Burhan A., İlhami Y., Ekrem Y., Emrah A., Mehmet Salih G. ve Mehmet S. 29 Mart'ta sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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