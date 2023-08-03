Eski İngiliz kolonileri tazminat istiyor

Eski sömürge devletlerinden yetkililer tarafından salı günü yapılan açıklamada, İngiltere’den kölelik döneminin yol açtığı yıkım ve acıların tam olarak tanınması istendi. Barbados Başbakanı Mia Amor Mottley, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün, Kurtuluş Günü’nde, atalarımızın kölelik düzenine karşı mücadelede çektikleri zorlukları asla unutmayalım” ifadelerini kullandı. Mottley ayrıca, ülkelerinin kurtuluş mücadelesinin henüz bitmediğini ifade ederek, adalet ve tazminat aramaya devam edeceklerini belirtti.