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Eski İngiliz kolonileri tazminat istiyor

Geçmişte Batılı sömürgeci devletler tarafından oluşturulan kölelik düzeninin kurbanı olan Barbados, Jamaika ve bazı diğer ülkeler, Britanya İmparatorluğu’nda köleliğin sona ermesinin 200. yılını kutlarken, tazminat taleplerini yineledi.

Dış Haberler
04:00 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Eski sömürge devletlerinden yetkililer tarafından salı günü yapılan açıklamada, İngiltere’den kölelik döneminin yol açtığı yıkım ve acıların tam olarak tanınması istendi. Barbados Başbakanı Mia Amor Mottley, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün, Kurtuluş Günü’nde, atalarımızın kölelik düzenine karşı mücadelede çektikleri zorlukları asla unutmayalım” ifadelerini kullandı. Mottley ayrıca, ülkelerinin kurtuluş mücadelesinin henüz bitmediğini ifade ederek, adalet ve tazminat aramaya devam edeceklerini belirtti.



#Jamaika
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#Tarih
#Büyük Britanya
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