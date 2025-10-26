Yeni Şafak
Evdeki tartışmada pompalı tüfek dehşeti: Bir ölü bir yaralı

23:5826/10/2025, Pazar
DHA
Kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ankara'da bir gecekonduda aralarında husumet bulunan ki kişi tartışmaya başladı. Taraflardan biri pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde evde çıkan kavga sırasında O.E.’nın (31) pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği Gazi Karaca (48) öldü, Fikret T. (64) ise yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şehit Mehmet Kocakaya Caddesi'ndeki bir gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan O.E. ve Gazi Karaca evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.E. yanında bulunan pompalı tüfekle Gazi Karaca ve evde bulunan Fikret T.'ye ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği iki kişi yaralanırken, silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gazi Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Sol bacağından yaralanan Fikret T. ise ambulansla hastaneye kaldırılırken, Gazi Karaca'nın cansız bedeni otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. O.E.'nin ise olay sonrası kaçtığı belirlendi. Polis O.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.



#Ankara
#Tüfek
#Saldırı
