Ankara’da parkta baygın bulunmuşlardı: 2 kız çocuğundan biri hayatını kaybetti

08:2326/10/2025, Pazar
DHA
Ankara’da ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu H.K. (14) ve E.K.E.A. (16) adlı kız çocukları parkta baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Aşırı alkol aldığı iddia edilen çocuklardan H.K. hayatını kaybetti, diğeri tedaviye alındı.

Bir süredir kendilerinden haber alınamayan H.K. ve E.K.E.A. adlı kız çocukları, akşam saatlerinde 112'yi arayarak alkol kullandıklarını ve rahatsızlandıklarını bildirdi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki kız çocuğu, Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki teknopark içinde baygın halde bulundu. H.K. ve E.K.E.A, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuklardan H.K. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

E.K.E.A. ise yoğun bakıma alındı. H.K. ve E.K.E.A.'nın ailelerinin bir süre önce polise kayıp ihbarında bulundukları öğrenildi. Çocukların parkta aşırı miktarda alkol aldığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

