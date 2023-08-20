Evim yıkılmasın davaları çoğaldı

Deprem bölgesinde yıkılan ya da hasar gören ev ve iş yerleri için hayata geçirilen “Yerinde Dönüşüm” projesi kapsamında ilk inşaatlar başladı. Bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalarını sürdüren hükümetin gündemine önemli bir konu daha geldi. Bazı depremzedeler, evleri ağır hasarlı olmasına rağmen “Evim yıkılmasın” diyerek tespit davası açtı. Mahkemelerden konuyla ilgili henüz bir karar çıkmazken, sayısı binlerle ifade edilen davaların, atanacak bilirkişi raporlarına göre sonuçlanacağı öğrenildi.

İKİ NEDENİ VAR

AK Parti kurmayları, depremzedelerin binalarını yıktırmak istememesinin 2 nedeni olduğunu belirtiyor. Birincisi, vatandaşlar binasını güçlendirip oturmaya devam etmek istiyor. İkincisi ise bölgede sıvılaşma nedeniyle yıkılan binaların yerine yenisinin yapılmayacak olması. Çünkü imar izni verilmeyecek. Mülkiyet hakkı olduğu için vatandaşlar ayakta kalan binalarının yıkılmasına yanaşmıyor.

KONU KABİNEDE

Söz konusu davalar Ankara’nın da gündeminde. AK Parti kurmayları, “Mahkemeden çıkan kararları bekliyoruz. Bir adım atılamıyor, çünkü mülkiyet hakkı var. Bu durum deprem bölgesini ayağa kaldırmamızı etkiliyor” değerlendirmesinde bulundu. Hükümet bu konuyu yarınki kabinede görüşecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bilgilendirmesi, bilirkişilerin atanma sürecinin hızlandırılması bekleniyor.

Mehmet Özhaseki

İstanbul'da 600 bin konut hızlıca dönüşmeli

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de kentsel dönüşüm hakkında açıklamalarda bulundu. İstanbul'da 5,8 milyon bağımsız birim bulunduğunu, 1,5 milyon bağımsız birimin çok riskli gözüktüğünü kaydeden Bakan Özhaseki, "600 bini ilk etapta yıkılacak konutlar olarak önümüzde duruyor. Bu 600 bin konutun çok hızlı şekilde dönüşmesi gerekiyor” dedi. Özhaseki, İstanbul için yasa taslağı hazırlığı hakkında da şu bilgileri verdi: “Eğer Meclis açılmadan bunu bitirebilirsek, Meclis'i olağanüstü toplantıya davet edip yasa taslağını hazırlamaya başlayacağız.”











