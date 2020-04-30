Fahrettin Altun’dan Özgür Özel’in 'darbe' imalı sözlerine çok sert cevap: Aba altından sopa gösteren hadsizlerin hiçbir tehdidine boyun eğmeyeceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yaptığı tehditkar ve imalı açıklamaya sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Hadsizler bilmeli ki hiçbir tehdide boyun eğmeyiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Altun, Özel'in konuşması esnasında kullandığı ''Saray rejiminin sonu geliyor. O son Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaların, bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek.'' ifadesine ''Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetinin meşruiyetine dil uzatan ve aba altından sopa gösteren hadsizler bilmelidir ki Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları hiçbir tehdide boyun eğmez.'' sözleriyle cevap verdi.

Başarıyı hazmedemiyorlar

Fahrettin Altun açıklamasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin başarısının hazmedilemediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin başarısını hazmedemeyip halkın iradesiyle seçilen Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetinin meşruiyetine dil uzatan ve aba altından sopa gösteren hadsizler bilmelidir ki Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları hiçbir tehdide boyun eğmez. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 29, 2020

CHP'li Özel'den tehdit sözleri: Saray rejiminin sonu geliyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM'de yaptığı konuşma esnasında "Saray rejiminin sonu geliyor. O son Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaların, bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin. Bütün devlet memurları. Görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları. Hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları da siz olursunuz. Eğer ki koltuğunuza liyakatla oturdunuz, devletinize sadakatla çalışıyorsanız." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için “Saray Rejimi” ifadesini kullanmış ve hadsizce konuşmuş. Devlet memurlarını da tehdit etmiş.



En son Engin Özkoç böyle konuşmuştu! Kendini darı ambarında sanan aç tavuklar ile CHP yöneticileri başa baş yarışır.#RezilsinCHP pic.twitter.com/ol9I4j4RKj — Alpay Özalan (@alpayozalan35) April 29, 2020

OYNAT 00:36 Şehit cenazesinde skandal! CHP'li Özel gülerek sohbet etti Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak'ın cenazesi, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verildi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün şehit cenazesi başında gülerek sohbet etmeleri tepkilere neden oldu.

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