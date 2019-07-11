Faiz tek haneye inecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizin tek haneli rakamlara ineceğini söyledi. Erdoğan, Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulunda konuştu. Erdoğan, salondakilerin “Dik dur eğilme işçiler seninle” şeklindeki tezahüratlarına “Hiç endişeniz olmasın, dik duracağız, dikleşmeyeceğiz, yolumuza aynen devam edeceğiz” karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulunda konuştu.

SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu vesileyle Bolu Belediyesinde, Genel Başkanlarının ‘Hiç kimse dışarıya atılmayacak’ dediği halde Hak-İş mensubu işçi kardeşlerimin seçimden hemen sonra kapıya koyulmasını kınıyorum ve bu akşam başka, sabah başka yalan söyleyenleri de tüm milletime şikayet ediyorum. Unutmayın ki Rezzak-ı alem Allah’tır, CHP değil. Bir kapı kapanır binlerce kapı açılır, hukuk yoluyla haklarımızı sonuna kadar savunacağız” diye konuştu.

KARARA UYACAKSIN

Merkez Bankası Başkanlığında yapılan görev değişikliğine de değinen Erdoğan, bu görev değişikliğinden dolayı özellikle birilerinin yaklaşım tarzını kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. “Davul birilerinde tokmak birilerinde” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Yanlış bir anlayış, bedelini kim ödeyecek? Siyasetçi ödeyecek. Mutluluğunu kim yaşayacak? Banka başındaki yaşayacak. Yok böyle bir şey. Verilen her türlü, bu noktadaki istişare neticesindeki karara uyacaksın. Yeni yönetim sisteminde başkan bu konulara müdahale yetkisini de ne yapmıştır, almıştır. Böylece faiz denilen, her türlü kötülüğün anası olan, hele hele para politikalarında bu konuyla ilgili verilen talimatlara uymayan bu arkadaşımızın bir değişikliğe tabi tutulmasının gerektiğine inandık. Şimdi kimler savunuyor bunu? Dikkat ediyorum hep faizciler savunuyor. Bundan sonraki süreçte faiz politikamızın nasıl, hangi türde şekillendiğini de en kısa zamanda göreceksiniz.”

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BU İŞİ BİTİRECEĞİZ

Erdoğan, faizin “enflasyonun da anası” olduğunu belirterek, faizi yüzde 63’ten alıp, yüzde 4,6’ya indirdiklerinde yüzde 30 olan enflasyonun yüzde 7 küsüre indiğini anımsatarak, “Bunu gören Batı, süratle bize Gezi olaylarıyla müdahale etmiştir. Gezi olaylarıyla birlikte de hatırlayın, faiz birden yükselmeye başlamış, çift haneli rakamlara çıkmış, enflasyon da onunla beraber çift haneli rakamlara çıkmıştır. Şimdi tekrar bunu tek haneli rakamlara indirmek durumundayız. Bunu da başaracağız. Bunun başka çıkışı, izahı yoktur. Ama Türkiye’deki bazı faizciler, şunlar, bunlar, vesaire bundan rahatsız olabilir. İstedikleri kadar rahatsız olsunlar. Kararlıyız ve bu işi de bitireceğiz” dedi.

TIKANIKLIK VARDI

Yeni yönetim sisteminde, Merkez Bankası Başkanını atama görevinin, ülkenin diğer politikalarıyla birlikte ekonomi politikasından da sorumlu olan Cumhurbaşkanına bırakıldığına vurgu yapan Erdoğan, “Eğer ekonomi politikalarında Merkez Bankası, kendisinden beklediğimiz rolü hakkıyla oynayabilmiş olsaydı böyle bir değişikliğe zaten ihtiyaç olmazdı. Ama orada bir tıkanıklık var ve bunun bedelini tüm ülke, tüm millet hep birlikte ödüyoruz. Göz göre göre ülkemizin sırtına böyle bir yükün bindirilmesine rıza göstermek Cumhurbaşkanı olarak bizim görevimizi ihmal etmemiz anlamına gelirdi. Bunun için gereken istişareleri yaptık, kararımızı aldık ve uyguladık. İnşallah bundan sonra Merkez Bankası, ekonomi programımıza çok daha güçlü destek verecektir” ifadelerini kullandı.

İSMİ HATIRLANMIYOR

Erdoğan, siyasette yeni oluşumlar konusunda çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Erdoğan’ın, bazı milletvekillerinin yeni parti hazırlıklarına işaret edip “Sizi yalnızlaştırmaya çalışıyorlar” demesi üzerine yalnız olmadığını bunun yanlış bir algı olduğunu söylediği öğrenildi. AK Parti’nin güçlü bir parti olduğunu dile getiren Erdoğan’ın “Ben yalnız değilim, biz hep beraberiz. Bugüne kadar pek çok parti kuran oldu. Şimdi sorsam isimlerini hatırlamazsınız. Parti kuranların başarısız olduğunu da gördük. Biz yolumuza devam edeceğiz” dediği öğrenildi.

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IMF kapanmıştır

Son dönemdeki dalgalanmalar sebebiyle işsiz oranının bir parça yükseldiğinin farkında olduklarını dile getiren Erdoğan, “İş dünyamızla birlikte 2,5 milyon yeni istihdam hedefimize ulaştığımızda, işsizliği yeniden tek haneli rakamlara düşüreceğimize inanıyorum” diye konuştu. Dövizdeki dalgalanma ve faizlerdeki yükseliş sebebiyle borçlanma oranının, bir parça yukarıya çıkmış olsa da dünyada, özellikle Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri arasında çok iyi bir yerde bulunulduğuna işaret eden Erdoğan, “Göreve geldiğimizde IMF’ye olan borcumuz 23,5 milyar dolar. 2013 Mayıs IMF’ye olan borcu ne yaptık? Kapadık, sıfırladık, hatırlayın. Şimdi bize IMF’yi tavsiye edenler var, o kapı kapanmıştır. Bizim için IMF diye bir şey söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

Heveslerini kursaklarında bırakacağız

Erdoğan, Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasına hiçbir gücün engel olamayacağını vurgulayarak, “Ne sınırlarımıza yığılan teröristler ne onları üzerimize kışkırtan güçler ne yüzümüze dost görünüp arkamızdan kuyumuzu kazan riyakarlar hedeflerimize ulaşmamıza engel olabilecek” diye konuştu. Erdoğan, birileri istediği veya gündeme getirdiği için değil, milletin beklentilerini karşılamak ve programlarını hayata geçirmek için değişimi kesintisiz sürdüreceklerini ifade ederek, şunları kaydetti: “Türkiye’nin tökezlemesini hatta yere kapaklanmasını bekleyenlerin heveslerini, 17 yıldır hep yaptığımız gibi kursaklarında bırakacağız. Meydanı, dışarıdan ve içeriden, bu millete diz çöktürmeye, bu ülkeyi esir almaya çalışanlara terk etmeyeceğiz. Yeni 15 Temmuz’lara olduğu gibi yeni 28 Şubat’lara da fırsat vermeyeceğiz. Siyaset mühendisliği hesaplarının, milli iradeye galebe çalamayacağını bir kez daha göstereceğiz. Bunun için de beşer olduğumuzun bilinciyle sigaya, sorgulamaya, derlenip toparlanmaya kendimizden başlayacağız.”

CHP zihniyeti tek adamcılıktır

Erdoğan, milletin 16 Nisan halk oylamasıyla kabul ederek kendilerine teslim ettiği emanete sonuna kadar sahip çıkacaklarını söyledi. Demokrasiye, milli iradenin üstünlüğüne, milletin tercihlerine saygı duyan herkesin, artık yeni yönetim sistemi tartışmalarından uzak durması gerektiğine inandığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Geçmişten bu yana diyorlar ki ‘tek adamcılık.’ Tek adamcılık eğer buysa bunu biz sizden öğrendik. Niye? CHP zihniyeti ‘tek adamcılık’ demektir. İl başkanlarının vali olmasını biz bunlardan öğrendik. Türkiye bütün bu tartışmaları çok uzunca bir süre yaşamış, reformunu gerçekleştirmiş, tercihini ortaya koymuştur. Bundan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni daha ileriye nasıl taşırız, eksiklerini, aksaklıklarını nasıl düzeltiriz, onun yollarını arıyoruz, yollarını aramalıyız.”

79 vekille 3 saatlik toplantı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezi’nde basına kapalı gerçekleştirilen program 3 saat sürdü. Programda, AK Parti’nin 29 ilden 79 milletvekili yer aldı. Erdoğan‘ın genel siyaset, iç ve dış politikaya ilişkin gelişmeler ile önümüzdeki süreçte Meclis çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Erdoğan’ın birinci yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin güçlendirilmesine ilişkin değerlendirmeler de yaptığı ifade edildi.

Iraklı bakanlarla görüştü

Erdoğan, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Savunma Bakanı Necah eş-Şammari ve Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Amerikalı öğrencileri kabul etti



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik Köprüleri Projesi kapsamında TÜRKEN Vakfının misafiri olarak Türkiye’ye gelen Amerikalı öğrencileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Kabulün ardından Erdoğan, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.