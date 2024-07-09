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Fenomenler soruşturmasında Neslim ve Kıvanç Güngen çifti gözaltında

Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi Kıvanç Güngen, fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözatlına alındı.

09:12 - 9/07/2024 Salı
Güncelleme: 09:52 - 9/07/2024 Salı
Neslim ve Kıvanç Güngen
Neslim ve Kıvanç Güngen

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce, İstanbul merkezli 25 ilde 134 adrese yönelik operasyonda, sosyal medya fenomeni olarak bilinen güzellik merkezleri sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.


#Fenomen
#Soruşturma
#Neslim Güngen
#Kıvanç Güngen
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