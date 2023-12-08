Fenomenler yargı paketine girdi

Mevcut düzenlemeye göre, Cumhuriyet savcısı bir ihbar üzerine ya da re’sen soruşturma başlatabilir. Şüpheli işlemlerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından savcılığa bildirildikten sonra Sulh Ceza Hakimi, CMK’da belirtilen şartların varlığı halinde koruma tedbirlerine başvurabiliyor. Bu raporun hazırlanmasına ilişkin herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmuyor. CMK'daki bu madde yeniden düzenlenecek. MASAK raporu beklenmeden söz konusu isimlerin mal varlıklarına geçici tedbir koyulabilecek.

Yapılan düzenleme ile soruşturma süreci daha hızlı ilerleyecek. Görünürde yasal, meşru ve ticari bir iş yapıyormuş gibi duran, ancak arka planda teröre finansman sağlama ve kara para aklanmasına yönelik faaliyet yürüten fenomenler mercek altına alınmıştı. Yapılacak bu düzenlemeyle fenomenlerin mal varlıklarını başka kişilerin üzerine geçirmesi de önlenecek. MASAK’a raporu kısa sürede hazırlayabilmesi için süre sınırı getirilmesi de gündemde. Bu sürenin en fazla 1 ay olması planlanıyor.