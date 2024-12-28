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Fenomenlere sanal kumar baskını

Fenomenlere sanal kumar baskını

Şahin Şen
04:0028/12/2024, Cumartesi
G: 28/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Buse Şahin - Elanur Bulut - Zeynep Korkmaz
Buse Şahin - Elanur Bulut - Zeynep Korkmaz

İstanbul Emniyeti, sosyal medyada sanal kumar reklamı yapan 8 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Sosyal medya fenomenleri Elanur Bulut, Salim Çato, Buse Şahin ve Zeynep Buse Korkmaz gözaltına alındı. Çato, Korkmaz ve Bulut tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanal kumarla mücadele kapsamında sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturmalar sürüyor. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesine yönelik gerçekleştirilen sanal devriyelerde "Instagram", "X" ve "TikTok" gibi sosyal medya platformlarında, yüksek takipçili fenomenlerin sanal kumar sitelerinin reklamlarını yaptığı belirlendi.


MİLYONLARCA TAKİPÇİLERİ VAR

Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 7 fenomenin yakalanması için dün sabah eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İstanbul’da yapılan baskında hakkında gözaltı kararı verilen fenomenler Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Buse Şahin yakalandı. Gözaltına alınan Korkmaz’ın Instagram'da 1 milyon 300 bin, TikTok’ta 6 milyon takipçisi, Bulut’un ise Instagram’da 900 binden fazla takipçisi var.

Salim Çato

3'Ü TUTUKLANDI

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan 4 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Elanur Bulut'un tutuklanmasına, Buse Şahin'in ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Firari olarak aranan diğer 4 şüpheliden Buse Plan, Okan Serbes ve Tuna Yurdakul'un yurt dışında olduğu belirlendi.


SARAN İFADE VERDİ

İş insanı Sadettin Saran da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifadeye çağırıldı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne polis nezaretinde gelen Saran, ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı. Başsavcılık, Saran'ın gözaltına alındığına dair haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Soruşturmada adı geçen şahsın sahibi olduğu medya grubu vasıtasıyla yapılan bir maç yayınında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla ilgili savunması alınmıştır. Gözaltı durumu söz konusu değildir” denildi.


#fenomen
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