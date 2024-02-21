Fermuarda formül tamam

YSK’nın takvimine göre, 31 Mart’taki seçimler için siyasi partiler aday listelerini dün teslim etti. Takvime göre, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlendi. Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat’ta başlanacak.

OY ORANINA GÖRE SAYI

İlk olarak büyükşehir, il ve ilçe adaylarını belirleyen AK Parti ve MHP ardından da belediye meclis üyelikleri için titiz bir çalışma yürüttü. AK Parti ve MHP, ortak adayla girecekleri 59 ilde belediye meclis üyeliği listelerini fermuar yöntemi ile hazırladı. Yani, il ve ilçelerin oy oranlarına göre, 2-4-6 ya da 1-3-5 şeklinde AK Parti ve MHP’nin belediye meclis üyeleri listelerde yer aldı. MHP’nin oy oranının yüksek olduğu yerlerde tam fermuar, oy farkının fazla olduğu yerlerde ise aralıklı yöntem uygulandı.

117 İLÇEDE ORTAK ADAY

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP hayetleri listeleri belirlemek için 15 kez bir araya geldi. AK Parti ve MHP 30 büyükşehir ve 29 ilde ittifak yaparak ortak aday çıkaracak. Cumhur İttifakı'nın ittifak yaptığı ilçe sayısı da belli oldu. AK Parti ve MHP 59 ilin yanı sıra 117 ilçede de ortak adayla seçime girecek.

SEÇİM KARARGAHLARINI TOPLUYOR

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, önümüzdeki pazartesi günü AK Parti’nin 81 ilden seçim işleri ve seçim koordinasyon merkezi başkanları ile bir toplantı gerçekleştirilecek. Toplantıda, itirazlar, sonuç alım sistemi ve oy kullanma işlemleriyle ilgili başlıkları içeren değerlendirmelerin yapılacağı belirtiliyor.

Sabaha kadar aday mesaisi

AK Parti İstanbul’da İBB ve ilçe meclis üyeleriyle ilgili listeler için son 1 haftadır yoğun mesai yürütülüyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum bu çalışmalara bizzat iştirak ederek, listelere son halini verdi. YSK’nın siyasi partilere aday listelerini teslim için verdiği sürenin son günü olan 20 Şubat öncesi AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda yoğun çalışma vardı. İstanbul’daki 39 ilçe teşkilatı buraya gelerek sabah kadar mesai yaptı. Listelerini alan ilçeler dün öğleden sonra belediye başkanı ve meclis üyesi adayları YSK’ya bildirdi.







