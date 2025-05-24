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FETÖ üyeliğinden aranan diyetisyen yakalandı

FETÖ üyeliğinden aranan diyetisyen yakalandı

21:5224/05/2025, Cumartesi
DHA
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Firari hükümlü FETÖ üyesi diyetisyen evinde yakalandı.
Firari hükümlü FETÖ üyesi diyetisyen evinde yakalandı.

Muğla'da 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü diyetisyen yakalandı. Evinde gözaltına alınan Betül Uysal, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Ula ilçesinde, 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü diyetisyen Betül Uysal (30) evinde gözaltına alınıp, cezaevine gönderildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Ula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Betül Uysal'ın, Ula ilçesinde diyetisyen olarak çalıştığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Uysal'ı kaldığı evde gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uysal, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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