Filistinlilere yardımda başı çektik

Uğur Duyan
04:0016/10/2025, Perşembe
Fotoğraf: Arşiv
Türkiye, Filistinli mültecilere insani yardım sağlanmasında da öncü konumunu koruyor. Türkiye ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) arasında imzalanacak anlaşma, bugün TBMM Dışişleri Komisyonu’nun gündemine alınacak. Anlaşma yürürlüğe girdiğinde ajans, Ankara’da da ofis açacak. Türkiye, UNRWA’ya en fazla maddi katkı veren ülkeler arasında yer alıyor. 7 Ekim 2023’te başlayan İsrail-Hamas çatışmalarından bu yana toplamda 36 milyon dolarlık destek sağlandı. Bu kapsamda, Türkiye 2023 yılında 10 milyon dolar gönüllü katkı sundu; çatışmaları izleyen süreçte ise BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi’nin (OCHA) Acil Yardım Çağrısı kapsamında 1 milyon dolar ek katkı yaptı. 2024 yılında 10 milyon dolar gönüllü katkıya ek olarak 2 milyon dolar daha aktarılırken, AFAD tarafından ek 3 milyon dolar nakdi yardım sağlandı. 2025’te ise Türkiye, UNRWA’ya 10 milyon dolar gönüllü katkı sundu. Ajans, Sosyal Güvenlik Ağı Programı kapsamında 398 bin 44 kişiye destek sağlarken, toplamda 1,7 milyon kişiye hayat kurtarıcı insani yardım ulaştırdı.


