Foça sele teslim

04:0024/10/2025, Cuma
G: 24/10/2025, Cuma
Foça-İzmir
İzmir Foça'da metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kg yağış düştü. Sağanak nedeniyle dere taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu sel sularına kapılarak kayboldu.

İzmir'in Foça ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. İlçede metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştü. Sağanak nedeniyle dere taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sel suları araçları sürüklerken, evlerin bahçeleri de tamamen sular altında kaldı. Evlerini su basan bazı vatandaşlar ise Foça Belediyesine tepki gösterdi.



