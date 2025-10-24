Foça sele teslim

İzmir'in Foça ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. İlçede metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştü. Sağanak nedeniyle dere taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sel suları araçları sürüklerken, evlerin bahçeleri de tamamen sular altında kaldı. Evlerini su basan bazı vatandaşlar ise Foça Belediyesine tepki gösterdi.