Hatay’ı sel vurdu

04:0021/10/2025, Salı
G: 20/10/2025, Pazartesi
Hatay.
Hatay’da şiddetli sağanak Payas ve İskenderun’da sel ve heyelana yol açtı. Caddeler su altında kaldı, evler ve iş yerleri zarar gördü. Toprakkale-İskenderun Otoyolu’nun Payas-Dörtyol arası heyelan nedeniyle trafiğe kapandı. İskenderun’da denizde hortum oluştu.

Hatay’da önceki gece saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli sağanak, sele ve heyelana neden oldu. Özellikle Payas ve İskenderun ilçelerinde etkili olan yağışlar, kısa sürede caddeleri göle çevirdi, derelerde debi artışı sebebiyle ise taşkınlar yaşandı. Yağmurun yol açtığı sel nedeniyle çok sayıda ev ve iş yeri su altında kalırken, yollar da ulaşıma kapandı.

EVLER SULAR ALTINDA KALDI

Araçlardaki kişiler, itfaiye araçları ve iş makineleriyle güvenli bölgelere taşındı. Payas’ta sular içinde kalan yolcu minibüsünde mahsur kalan 25 kişi ise itfaiyenin yoğun çalışmasıyla tahliye edildi. Cumhuriyet Mahallesi'nde de su basan evlerinde mahsur vatandaşlar, itfaiye ekiplerince botla çıkarıldı. Taşkın nedeniyle bazı ev ve araçların zarar gördüğü mahallede suyun tahliyesi için çalışma yürütüldü. Payas ilçesindeki Toprakkale-İskenderun Otoyolu’nun Payas-Dörtyol arasındaki bölümü, heyelan ve çamur nedeniyle trafiğe kapandı. Karayolları ekiplerinin tahliye ve temizlik çalışmalarının ardından yol trafiğe açılı.

HORTUM KORKUTTU

Fırtınanın etkili olduğu kentte İskenderun ilçesinde de hortum oluştu. Kıyı kesimlerinden net bir şekilde görülen hortum, çevredeki vatandaşları korkuttu. Cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülerde, hortumun deniz yüzeyinde ilerlediği ve bir süre sonra etkisini kaybettiği görüldü.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA

  • Yoğun yağışla birlikte Payas ilçesinde suyla dolan Şehit Yetkin Erşan Alt Geçidi’nde akülü tekerlekli sandalyesiyle mahsur kalan engelli yaşlı kadın ölüm tehlikesi atlattı. Yaşlı kadın boğulmak üzereyken çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.


