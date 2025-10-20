Hatay’da şiddetli yağış: Araçlarında mahsur kalan 25 kişi kurtarıldı

"Beş buçuk arabasıydım, İskenderun-Adana seferi yapıyordum. Payas’a geldiğimde yağmur şiddetini artırdı. Kırmızı ışıkta beklerken aniden su baskını oldu. Araç istop etti, kapıları açamadık çünkü su yükseliyordu. İçeride 25 yolcu vardı. Ağabeyimi aradım, hemen yardıma geldi. Bir kanser hastası yolcumuz vardı, onu camdan çıkarıp ambulansa teslim ettik. Daha sonra kepçeyle tahliye edildik. Aracım tamamen kullanılamaz hale geldi, 350-400 bin TL civarında zararım var."







