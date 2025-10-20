Yeni Şafak
Hatay’da şiddetli yağış: Araçlarında mahsur kalan 25 kişi kurtarıldı

14:1320/10/2025, Pazartesi
IHA
Hatay’ın Payas ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle minibüste mahsur kalan 25 kişi, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay’ın kıyı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Payas ilçesinde caddeler ve sokaklar adeta göle dönerken, dere yataklarında debi artışı sele neden oldu.


Şiddetli yağış nedeniyle Payas ilçesi Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz Bulvarı üzerinde kırmızı ışıklarda bekleyen yolcu minibüsü sular altında kaldı. Araçtaki 25 kişi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı. Minibüste bulunan kanser hastası bir yolcu ise şoförün ağabeyi tarafından camdan çıkarılarak 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi.


Yaklaşık 400 bin TL’lik maddi hasarın oluştuğu araçta mahsur kalan sürücü 27 yaşındaki Şehmuz Yalçın, yaşadıklarını şöyle anlattı:


"Beş buçuk arabasıydım, İskenderun-Adana seferi yapıyordum. Payas’a geldiğimde yağmur şiddetini artırdı. Kırmızı ışıkta beklerken aniden su baskını oldu. Araç istop etti, kapıları açamadık çünkü su yükseliyordu. İçeride 25 yolcu vardı. Ağabeyimi aradım, hemen yardıma geldi. Bir kanser hastası yolcumuz vardı, onu camdan çıkarıp ambulansa teslim ettik. Daha sonra kepçeyle tahliye edildik. Aracım tamamen kullanılamaz hale geldi, 350-400 bin TL civarında zararım var."



#hatay
#payas
#yağış
