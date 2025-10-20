Yeni Şafak
Hatay'da sağanak nedeniyle araçlar mahsur kaldı

Hatay'da sağanak nedeniyle araçlar mahsur kaldı

10:0720/10/2025, Pazartesi
AA
Hatay'da sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, yükseklerden gelen çamur nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisi geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

İskenderun ve Payas ilçelerinde gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yollarda birçok araç mahsur kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlardaki kişiler, itfaiye araçları ve iş makineleriyle güvenli bölgelere taşındı.

Sağanağın etkisiyle yükseklerden gelen çamur nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisi geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Bir cip ve tırın mahsur kaldığı yolda, Karayolları ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

Ekiplerin çalışmasının sürdüğü otoyoldaki yoğunluk dron ile görüntülendi.

