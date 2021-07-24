Gündem Yolcu otobüsünün bagajından 11 kaçak göçmen çıktı
GAZİANTEP

Yolcu otobüsünün bagajından 11 kaçak göçmen çıktı

Gaziantep'te, bir yolcu otobüsünde yapılan kontrolde bagaj kısmına gizlenen ve yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Otobüs şoförü ile muavin hakkında 'göçmen kaçakçılığı’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Gaziantepte durdurulan yolcu otobüsünün bagajından 11 kaçak göçmen çıktı
Yolcu otobüsündeki göçmenlerin yapılan üst aramasında sahte kimlik çıktı.

Arıl Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Gaziantep- Şanlıurfa karayolunda uygulama noktasında, düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yaptı.

Yolcu otobüsünün bagajından 11 kaçak göçmen çıktı
Yolcu otobüsünün bagajından 11 kaçak göçmen çıktı

Uygulama sırasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada otobüsün bagaj kısmında Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.

Yolcu otobüsünün bagajından 11 kaçak göçmen çıktı
Yolcu otobüsünün bagajından 11 kaçak göçmen çıktı

Sıcaktan bitkin halde bulunan ve Batman'dan Aksaray'a gittiği öğrenilen yolcu otobüsündeki göçmenlerin yapılan üst aramasında sahte kimlik çıktı.

Yolcu otobüsünün bagajından 11 kaçak göçmen çıktı
Yolcu otobüsünün bagajından 11 kaçak göçmen çıktı

İsmi henüz öğrenilemeyen şoför göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatılırken kaçak göçmenler ise Oğuzeli Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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