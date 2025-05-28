Gaziantep'te kantinci Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptı: Veliler ayaklandı

Olayla ilgili Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı. Valilik ise kantincinin tüm ticaretinin durdurulduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada,

"Şehitkâmil ilçemizde bir İlkokulda vuku bulan olayla ilgili ivedilikle İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından müfettiş görevlendirilmiş, kantin işletmesinin ticari faaliyetleri durdurulmuştur. Olayla ilgili idari soruşturma devam etmektedir"