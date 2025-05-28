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Gaziantep'te kantinci Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptı: Veliler ayaklandı

Gaziantep'te kantinci Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptı: Veliler ayaklandı

16:1828/05/2025, Çarşamba
IHA
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Gaziantep'te kantinci Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptı: Veliler ayaklandı
Gaziantep'te kantinci Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptı: Veliler ayaklandı

Gaziantep Şehitkamil'de bir okul kantininde Kur'an-ı Kerim sayfaları tost kağıdı olarak kullanıldı. Okula gelen veliler yönetime şikayette bulundu. Kantinin sözleşmesi feshedildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Edebali İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, kantinci Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptı. Durumun fark edilmesiyle birlikte veliler okula gelerek yönetime şikayette bulundu. Kantinin sözleşmesi feshedildi.


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Gaziantep'te kantinci Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptı: Veliler ayaklandı
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28 Mayıs, Çarşamba

Kantincinin tüm ticari faaliyetleri durduruldu


Olayla ilgili Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı. Valilik ise kantincinin tüm ticaretinin durdurulduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada,
"Şehitkâmil ilçemizde bir İlkokulda vuku bulan olayla ilgili ivedilikle İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından müfettiş görevlendirilmiş, kantin işletmesinin ticari faaliyetleri durdurulmuştur. Olayla ilgili idari soruşturma devam etmektedir"
bilgisine yer verildi.

Kantinci 'dikkatsizlik' diyerek savunma yaptı


Kantincinin, okul başlarken kantinde kullanmak üzere toplu halde eski okul kitaplarını satın aldığı, olaya konu olan sayfaların da 9. sınıf ders kitabının sayfaları olduğu, dikkatsizlik sonucu işlemin meydana geldiği şeklinde kendisini savunduğu belirtildi.


Söz konusu olay sadece velilerin değil görüntüleri gören sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini topladı.




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