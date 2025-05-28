Gaziantep'te kantinci Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptı: Veliler ayaklandı

Gaziantep Şehitkamil'de bir okul kantininde Kur'an-ı Kerim sayfaları tost kağıdı olarak kullanıldı. Okula gelen veliler yönetime şikayette bulundu. Kantinin sözleşmesi feshedildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Edebali İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, kantinci Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptı. Durumun fark edilmesiyle birlikte veliler okula gelerek yönetime şikayette bulundu. Kantinin sözleşmesi feshedildi.
Kantincinin tüm ticari faaliyetleri durduruldu
Kantinci 'dikkatsizlik' diyerek savunma yaptı
Kantincinin, okul başlarken kantinde kullanmak üzere toplu halde eski okul kitaplarını satın aldığı, olaya konu olan sayfaların da 9. sınıf ders kitabının sayfaları olduğu, dikkatsizlik sonucu işlemin meydana geldiği şeklinde kendisini savunduğu belirtildi.
Söz konusu olay sadece velilerin değil görüntüleri gören sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini topladı.