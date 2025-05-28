Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Helyum dışında uçucu gazla doldurulan balonlar toplatılıyor

Helyum dışında uçucu gazla doldurulan balonlar toplatılıyor.
Ticaret Bakanlığı, güvensizliği tespit edilen ürünleri düzenli olarak Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla duyurmaya devam ediyor. Helyum dışındaki gazlarla doldurulan balonlar yangın ve yanık riski taşıdığı gerekçesiyle piyasadan toplatılıyor.
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı.
Bakanlık, helyum dışında uçucu gazla doldurulan balonları toplatma kararı aldı.
Açıklamada, helyum gazı dışında çeşitli kimyasalların ve maddelerin karışımıyla elde edilen uçucu gaz ile yapılan balon dolumu nedeniyle kullanıcıların yanma tehlikesinin olduğu belirtildi.
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