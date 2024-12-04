Gazze'deki soykırımı anlatmak üzere belgesel hazırlığı yaptığını duyuran Fransız gazeteci evinde ölü bulundu

Gazze'deki soykırımı anlatmak üzere belgesel hazırlığı yaptığını duyuran bağımsız bağımsız Fransız gazeteci Marine Vlahovic, 27 Kasım Pazartesi günü Fransa'nın Marsilya kentindeki evinin çatı katında ölü bulundu. Vlahovic, Gazze’deki soykırımı konu alan ve İsrail ordusunun savaş suçlarına ilişkin hassas ifşaatlar içerdiği iddia edilen bir belgesel üzerinde çalışıyordu.

Öldü mü, öldürüldü mü?

Genç gazeteci sadece Gazze'deki yaşananları duyurmakla kalmıyor aynı zamanda Gazze’deki meslektaşlarına ekipman ve ihtiyaçları olan ilaçları göndererek meslektaşlarını korumak için yollar arıyor bu konuda sosyal medya üzerinden kampanyalar üretiyordu

39 yaşındaki genç gazetecinin İsrail'in savaş suçlarının ifşalanacağı belgesel hazırlığında olduğunu duyurmasının ardından şüpheli bir şekilde ölmesi, yaşanan ölümde İsrail gizli servisinin parmağı olduğu iddiaları gündeme getirdi.

Sır ölüm için şeffaf soruşturma talebi

Marine Vlahovic’in ölümü, gazeteci meslektaşları arasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) ve Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Vlahovic’in şüpheli ölümünün aydınlatılması için şeffaf bir soruşturma çağrısında bulundu. Meslektaşları Vlahovic’in ölümünün yalnızca ani bir ölüm ve kişisel bir trajedi olmadığını, aynı zamanda basın özgürlüğüne yönelik ciddi bir tehdit oluşturabileceği ifade ediyor. Ünlü gazetecinin ölümünün ardında İsrail gizli servisinin parmağı olduğu iddiaları gündeme geldi.







