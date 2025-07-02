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Gazze’yi barış gücü kurtarabilir

Gazze’yi barış gücü kurtarabilir

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:002/07/2025, Çarşamba
G: 2/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Gazze için düzenlenen İHH İnsani Yardım Vakfı basın açıklaması.
Gazze için düzenlenen İHH İnsani Yardım Vakfı basın açıklaması.

İsrail’in 21 aydır soykırım uyguladığı Gazze için İHH İnsani Yardım Vakfı, basın açıklaması gerçekleştirdi. "Soykırım Devam Ediyor Gazze'yi Unutma" başlığıyla düzenlenen basın toplantısı İHH’nın Fatih’teki Genel Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda ilk olarak söz alan İHH Mütevelli Heyeti Üyesi İzzet Şahin, Gazze'de soykırım ve katliam yaşandığını belirterek, “Amerikalıların itirafı ile Gazze’ye 6 nükleer silah gücüne tekabül eden bomba atıldı. Gazze'deki katliamlar durmadan devam ediyor. Abluka bir an önce kaldırılmalı” dedi.


İNSANİ MÜDAHALE BAŞLAMALI

Diplomasinin bir karşılığının kalmadığını vurgulayan Şahin, "Başta Mehmetçik olmak üzere İslam alemindeki her bir ülkeden bir barış gücü gitsin Gazze’nin içerisinde bulunsun ve bu insanları korusun. Uluslararası hukukta insani müdahale diye bir şey var. Bosna’da örneğini gördüğümüz bir şey var. Gazze’de bunun gerçekleşebilmesi için ne olması gerekiyor? Bir tane insan kalmadan hepsinin ölmesi mi?” dedi.


İSRAİL'LE İLİŞKİYİ KESİN

“İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri ve diğer ülkelere bir çağrımız var” diyen İzzet Şahin, “İsrail ile tüm ilişkilerinizi kesin. Büyükelçiliklerinizi kapatın. Onların büyükelçileri varsa gönderin. Hava sahalarını kapatın. Denizden ve karadan sahalarınızı kapatın. İsrail’in gücü güç değil. Onu güçlendiren etrafındaki ülkelerin duyarsızlığıdır” şeklinde konuştu.


#Gazze
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