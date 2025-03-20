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Genel Kurul kapandı: CHP kürsüyü işgal etti

Genel Kurul kapandı: CHP kürsüyü işgal etti

Uğur Duyan
Uğur Duyan
Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0020/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
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TBMM Genel Kurulu, CHP milletvekillerinin İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla kürsüyü işgal etmesi nedeniyle kapandı.

DEM Parti milletvekilleri CHP'li vekillerin sloganlara alkışlarıyla destek verirken AK Parti milletvekilleri, sıralara vurarak tepki gösterdi. Verilen araya rağmen işgal ve sloganların devam etmesi nedeniyle, birleşim, bugün saat 14.00’te toplanmak üzere kapatıldı. 4 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesini de içeren kanun teklifi görüşmeleri işgal nedeniyle yapılamadı. CHP'liler tepkilerini, Meclis'ten ayrılarak parti genel merkezine yürüyerek sürdürdü.



#TBMM
#CHP
#Ekrem İmamoğlu

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