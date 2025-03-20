Genel Kurul kapandı: CHP kürsüyü işgal etti

DEM Parti milletvekilleri CHP'li vekillerin sloganlara alkışlarıyla destek verirken AK Parti milletvekilleri, sıralara vurarak tepki gösterdi. Verilen araya rağmen işgal ve sloganların devam etmesi nedeniyle, birleşim, bugün saat 14.00’te toplanmak üzere kapatıldı. 4 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesini de içeren kanun teklifi görüşmeleri işgal nedeniyle yapılamadı. CHP'liler tepkilerini, Meclis'ten ayrılarak parti genel merkezine yürüyerek sürdürdü.