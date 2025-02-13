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Geniş taban desteğine oynuyor

Geniş taban desteğine oynuyor

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0013/02/2025, Perşembe
G: 13/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

CHP'de 23 Mart'ta yapılacak ön seçimde aday olmayacağını duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu hamlesi ana muhalefet dışında oluşacak konsensüse yönelik taktik geliştirme olarak okundu. Edinilen bilgilere göre, Yavaş ön seçimde aday olmayarak Ekrem İmamoğlu'na karşı olası bir yenilgi almanın önüne geçti. Bu çerçevede CHP koridorlarında ön seçimde bir İmamoğlu-Yavaş rekabetini İmamoğlu'nun 65'e, 35 önde kapatacağı değerlendirmeleri dikkat çekiyor.


İDDİASINI SÜRDÜRDÜ

Ön seçimi pas geçen Yavaş'ın böylece adaylık iddiasını sonrasında da muhafaza ettiği mesajını verdi. Seçim takviminin belirlenmesi ile birlikte yeniden kendisini yarışa dahil edecek. Yavaş'ın bu doğrultuda ön seçime katılacak 1,6 milyon partiliye nazaran daha geniş bir toplum tabanını kapsayacak olan anket sonuçlarını dayanak göstereceği ileri sürüldü.


#politika
#CHP
#ön seçim

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