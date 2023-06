Giresun’da sel ve heyelan

Giresun’da etkili olan sağanak nedeniyle Duroğlu beldesinde sel ve taşkınların yanında bazı noktalarda da irili ufaklı heyelanlar da meydana geldi. Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, selde bir kişiden henüz haber alınamadığını açıkladı. Çetin, “Şu ana kadar bir can kaybı yaşanmadı ama Çağlayan Mahallemizde 70 yaşındaki Rıdvan Coşar adlı vatandaşımızdan haber alamıyoruz. Daha önceki yıllarda dere taşması olayımız vardı ama bu ondan da büyük bir afet. Her tarafımızı yıktı. Büyük heyelanlar oluştu” dedi. Belediye başkanı, igili kurumlara ait ekiplerin yağışın hemen ardından çalışmalara başladığına işaret ederek, şunları kaydetti: “Aşırı yağış olacağını bekliyorduk hazırlıklıydık. Geceden bu yana kurtarma çalışmaları yapıyoruz. Mollamahmutoğlu Mahallesi’nde 5 kişilik aile vardı, ikisi çocuk. Bunlardan biri hastaneye gitti. Çocuklarını kurtarırken ayakları sıkışmış galiba ve şu an hastanede ama hayati bir tehlike olmadığını öğrendik.”