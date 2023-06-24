Giresun’da sel ve heyelan

Doğu Karadeniz’de 2 gün önce başlayan ve aralıklarla süren sağanak, Giresun’da yaşamı olumsuz etkiledi. Etkili sağanak sel ve taşkınlara neden olurken, merkeze bağlı Duroğlu beledisinde yollarda su birikintileri oluştu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Beldenin yüksek kesimlerinde mahsur kalanlar AKUT ekiplerince göle dönen yoldan iş makinesi ile kurtarılıp, güvenli alana götürüldü. Beldede bazı park halindeki araçlar da sel suyunun taşıdığı toprakla kaplandı. Bölgede hasar tespiti ve temizlik çalışmasını sürdürüyor.

1 VATANDAŞIMIZDAN HABER ALAMIYORUZ

Giresun’da etkili olan sağanak nedeniyle Duroğlu beldesinde sel ve taşkınların yanında bazı noktalarda da irili ufaklı heyelanlar da meydana geldi. Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, selde bir kişiden henüz haber alınamadığını açıkladı. Çetin, “Şu ana kadar bir can kaybı yaşanmadı ama Çağlayan Mahallemizde 70 yaşındaki Rıdvan Coşar adlı vatandaşımızdan haber alamıyoruz. Daha önceki yıllarda dere taşması olayımız vardı ama bu ondan da büyük bir afet. Her tarafımızı yıktı. Büyük heyelanlar oluştu” dedi. Belediye başkanı, igili kurumlara ait ekiplerin yağışın hemen ardından çalışmalara başladığına işaret ederek, şunları kaydetti: “Aşırı yağış olacağını bekliyorduk hazırlıklıydık. Geceden bu yana kurtarma çalışmaları yapıyoruz. Mollamahmutoğlu Mahallesi’nde 5 kişilik aile vardı, ikisi çocuk. Bunlardan biri hastaneye gitti. Çocuklarını kurtarırken ayakları sıkışmış galiba ve şu an hastanede ama hayati bir tehlike olmadığını öğrendik.”

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Selin vurduğu beldede yüksek kesimli bölgelerdeki evlerinde mahsur kalanlar da AKUT, AFAD, UMKE, jandarma ve İHH ekiplerince kurtarıldı. Selde yaralanan bazı kişiler de AKUT ekiplerince mahsur kaldıkları bölgeden İl Özel İdaresi’ne ait kepçe yardımı ile kurtararak ambulansla hastaneye kaldırılmasını sağladı. Zamana karşı yarışan ekiplerin, kurtarma mücadelesine dair anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Beldede yakınında binaların da bulunduğu yamaçtaki fındık bahçesinde heyelan oluştu. Heyelanla yamaçtan kopan kaya ve toprak yığını yola akarken, enerji nakil hatları da hasar gördü. Özel elektrik dağıtım şirketi görevlileri hasar gören enerji nakil hatlarının onarımına başladı. Hasar gören hat sebebiyle beldeye elektrik verilemiyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Belde merkezinde, taşkın sel ve heyelanların verdiği hasar da havadan dron kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; Aksu Deresi’nin su seviyesi ve debisi yükseldiği, heyelanları oluştuğu, çevredeki yollar ile ara sokakların yanında, bazı park halindeki araçların ise sel suyunun taşıdığı toprakla kaplandığı yer aldı. Bölgede hasar tespiti ve temizlik çalışmaları, sürüyor.

BALÇIK KALDI

Beldeden geçen ve su seviyesi artan Aksu Deresi çevresindeki yollar balçıkla kaplandı. Sel sularının taşıdığı toprak ve rüsubatla dolan bazı ara sokaklarda ekipler, iş makineleri eşliğinde temizlik çalışması başlattı. Beldede esnaf ve bölge halkı, çamur ve suyla dolan ev ile iş yerini temizlemeye çalıştı.







