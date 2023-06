8 ilde sel

Ankara Keçiören’de önceki akşam sağanağa yakalanıp sürüklenen aracın içinde boğulmaktan son anda kurtulan Orhan Ekinbaş, yaşadıklarını anlattı. 29 yaşındaki özel güvenlik görevlisinin kurtarılma anına ait görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Vatandaşların yardımı sayesinde ölümden dönen Ekinbaş, Ankara’da her yağmurda bu durumla karşılaştıklarını söyledi: “Aracımı sağa çekip yağışın durmasını bekledim. Yağmur durmayınca eve gitmek istedim. Önümde arıza yapmış bir araç duruyordu. Durmamla araç sürüklenmeye başladı. Su yükseldi, araç su alınca panikledim. Zorla kapıyı açtım, ayağımı yere koyar koymaz su beni aracın altına çekti. Kapıyı zor tuttum, vatandaşlar yardıma koştu. Rabbim yardım etti, kurtuldum. O an gözümün önüne eşim ve 7 aylık çocuğum geldi. Bir an kurtulamayacağımı düşündüm.”