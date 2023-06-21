8 ilde sel

Sağanak, yurdun dört bir yanında taşkınlara ve sele neden oldu. Sakarya’nın Kocaali ve Hendek ilçelerinde sağanak nedeniyle dereler taştı, cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Düzce kent merkezi ile Akçakoca, Cumayeri, Gümüşova ve Gölyaka ilçelerinde su baskınları yaşandı, köprüler zarar gördü. Turuncu alarm verilen kentte, su baskını ve heyelan tehlikesi bulunan evlerde yaşayan 350 aile, misafirhane, öğretmenevleri, yurt ve okullara yerleştirildi. Sağanak nedeniyle Yığılca’da mahsur kalan 9 kampçı jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde sağanak sonrası derelerden taşan su tarım arazilerine zarar verdi. İlçede bazı evlerde de su baskınları meydana geldi.

Giresun’da sağanak hasara neden oldu. Alucra’da sağanağın ardından bazı evleri su bastı, cadde, köy yolları ve tarım arazilerinde hasar oluştu. Bazı noktalarda su seviyesi 1,5 metreye kadar yükseldi.

Zonguldak.

Zonguldak, Bolu ve Bartın’da kuvvetli yağış sonucu bazı yollarda su birikintileri oluştu. Dere kenarındaki dükkan ve evlere giden yollar kapandı. Bazı araçlar su içinde kalıp arızalandı.

Trabzon’da da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Trabzon-Gümüşhane kara yolu, menfezlerden taşan yağmur suları ve yola taşınan rüsubat nedeniyle çift şeritli ulaşıma kapandı. Kara yolundaki çalışmalar esnasında heyelan meydana geldi. Maçka’da 2 ev, toprak kayması riskine karşı boşaltıldı.

Ölümden döndüm

Ankara Keçiören’de önceki akşam sağanağa yakalanıp sürüklenen aracın içinde boğulmaktan son anda kurtulan Orhan Ekinbaş, yaşadıklarını anlattı. 29 yaşındaki özel güvenlik görevlisinin kurtarılma anına ait görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Vatandaşların yardımı sayesinde ölümden dönen Ekinbaş, Ankara’da her yağmurda bu durumla karşılaştıklarını söyledi: “Aracımı sağa çekip yağışın durmasını bekledim. Yağmur durmayınca eve gitmek istedim. Önümde arıza yapmış bir araç duruyordu. Durmamla araç sürüklenmeye başladı. Su yükseldi, araç su alınca panikledim. Zorla kapıyı açtım, ayağımı yere koyar koymaz su beni aracın altına çekti. Kapıyı zor tuttum, vatandaşlar yardıma koştu. Rabbim yardım etti, kurtuldum. O an gözümün önüne eşim ve 7 aylık çocuğum geldi. Bir an kurtulamayacağımı düşündüm.”







