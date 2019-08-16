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ERZİNCAN

Göğüs göğüse çarpışma

Erzincan’ın Kemah ilçesinde güvenlik güçlerince 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı. Eylem hazırlığında olan ve aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu değerlendirilen teröristler, uçurumda yer alan mağaraya giren seçkin operasyon timlerince göğüs göğüse yaşanan çatışmada öldürüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Erzincan’ın Kemah ilçesinde güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen ve aralarında örgütün sözde üst düzey sorumlularının da olduğu değerlendirilen 3 teröristin bir mağarada Mehmetçik tarafından göğüs göğüse yaşanan çatışmada etkisiz hale getirildiği belirtildi. Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, iç güvenlik operasyonları kapsamında terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda ilçenin Acemoğlu Kabanı bölgesinde gerçekleştirilen ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonun detayları ortaya çıkmaya başladı.

SİHA’LAR VURDU

Operasyon öncesi, teröristleri sağ olarak ele geçirmek teslim olmayanları ise etkisiz hale getirmek amacıyla bölgede Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve İnsansız Hava Aracı (İHA) desteğinde kararlı ve titiz çalışma çalışma yapan güvenlik güçleri, 12 Ağustos Pazartesi günü Acemoğlu Kabanı bölgesinde bir terörist tespit etti. Kaçmaya çalışıp bölgedeki bir mağaranın alt kısmına gelen terörist, aynı gün yaklaşık 70 metre yükseklikteki mağaraya halatla tırmanmaya çalışırken SİHA ile etkisiz hale getirildi.

ÖZEL TİMLER KONUŞLANDI

  • Bu teröristin etkisizleştirilmesi sonrası bölgedeki diğer teröristlerin de sağ yakalanması ya da etkisizleştirilmesi için bölgeye çok sayıda seçkin jandarma timi sevk edildi. Bölgeye gelen timler, etkisizleştirilen teröristin girmeye çalıştığı mağaranın yerini belirleyerek içerisindeki diğer teröristlerin kaçma ihtimaline karşın çevreyi sararak gerekli tedbirlerini aldı. Bu kapsamda tamamen dik bir uçurumda yer alan mağarayı karşıdan gören hakim bir tepeye de timler konuşlandırıldı.

TESLİM OL ÇAĞRISI YAPILDI

Mehmetçik hem kendi güvenliğini hem de teröristlerin kaçmaması için gerekli tedbirleri aldıktan sonra mağaradaki teröristlere “teslim ol” çağrısında bulunuldu. Gece boyunca bölgede kalan Mehmetçik, defalarca yapılan çağrılara teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine mağaraya 13 Ağustos Salı günü operasyonla girmeye karar verdi. Uçurumdaki girişi dışında başka giriş çıkışı bulunmayan mağaraya günün ağarması sonrası girmeye karar veren Mehmetçik, mağaraya nefes kesen operasyonla girmeyi başardı.

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MAĞARAYA YOĞUN ATEŞ

Seçkin operasyon timlerinin mağaraya girme hazırlığı sırasında teröristlerin mağaradan çıkarak ateş açma ihtimaline karşın söz konusu mağara, karşısındaki hakim tepeye konuşlanan timlerin de aralarında bulunduğu timlerce farklı noktalardan yoğun şekilde ateş altına alındı. Böylece dikkati dağıtılan teröristlerin mağaradan çıkıp operasyon timlerine saldırı yapması önlenirken operasyon timi de uçurumlarla kaplı sarp araziden ilerleyerek mağaranın girişine geldi.

ÜST DÜZEY SORUMLU

  • Mağaraya girerek, tüm ikazlara rağmen teslim olmayan teröristlerle adeta burun buruna kahramanca çatışmaya giren operasyon timi, 2 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Operasyonda etkisiz hale getirilen ve eylem hazırlığında oldukları belirlenen teröristlerin kimlik tespit işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Teröristler arasında çok sayıda eylemden sorumlu olan terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey sorumlularının da bulunduğu değerlendiriliyor.

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