Görme engelli öğrencilerin sorunları masaya yatırıldı

Raporda, üniversitelerde öğrenim gören engelli bireylerin karşılaştığı engeller ayrıntılı şekilde ele alınırken, çözüm önerilerine yer verildi. Araştırmaya göre, görme engelli öğrenciler için üniversitelerdeki iletişim süreçleri hâlen sistematik, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir erişilebilirliğe ulaşabilmiş değil. Bu durum, öğrencilerin bilgiye eşit erişimini kısıtlıyor ve yükseköğretimde fırsat eşitliği ilkesinin hayata geçirilmesini engelliyor. Erişim engelleri yalnızca akademik başarı üzerinde değil, öğrencilerin sosyal entegrasyonu, psikolojisi ve üniversiteye aidiyet duygusu üzerinde de olumsuz etkilere yol açıyor. Raporda, üniversitelerin web siteleri, öğrenci portalları ve e-posta sistemlerinin erişilebilirlik standartlarına göre yeniden yapılandırılması, mobil uygulamaların görme engelli bireylerin sesli komut ve ekran okuyucu kullanımıyla erişebileceği şekilde optimize edilmesi gerektiği vurgulandı. Akademik ve idari duyuruların sesli mesaj, erişilebilir PDF sunulması, kampüslerde sesli bilgilendirme sistemleri ve Braille panoların yaygınlaştırılması, ders notları ve kitapların sesli, Braille ve dijital formatlarla sağlanması gibi önlemler önerildi. Raporda ayrıca yapay zekâ destekli sesli asistanlar, gelişmiş ekran okuyucular ve akıllı yönlendirme sistemleri gibi teknolojilerin üniversitelere entegrasyonu teşvik edilmeli, engelli öğrenci birimlerinin kurumsal yapısı güçlendirilmeli, bu birimlere daha fazla bütçe, personel ve yetki tahsis edilmeli olduğu belirtildi. Görme engelli öğrencilerin üniversitelerdeki karar alma süreçlerine doğrudan katılımı da raporun dikkat