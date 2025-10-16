Yeni Şafak
Ümraniye Belediyesi'nden engelsiz sporda örnek hizmet anlayışı

12:0116/10/2025, Perşembe
G: 16/10/2025, Perşembe
Her sporcunun fiziksel durumuna uygun olarak planlanan birebir çalışmalarla performans artışı hedefleniyor.
Ümraniye Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin sporda aktif rol almasını destekleyen öncü çalışmalarıyla fark yaratmaya devam ediyor. Engelsiz Spor Merkezi bünyesinde oluşturulan performans yüzme takımı, olimpik, amatör ve şehirler arası müsabakalarda Ümraniye’yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Farklı engel durumlarına sahip 6 sporcudan oluşan takım, haftanın üç günü (Pazartesi, Salı, Perşembe) sabah 06.30-08.30 saatleri arasında yaklaşık iki saat süren antrenmanlara katılıyor. Her sporcunun fiziksel durumuna uygun olarak planlanan birebir çalışmalarla performans artışı hedefleniyor.

Takımda; Türkiye’de engel durumu en ağır yüzücülerden biri olan Samet Çaputluoğlu, trafik kazası sonrası bel altı felçli kalmasına rağmen azmiyle örnek olan Emre Aydemir, serebral palsi tanısına rağmen iki farklı stilde başarı gösteren Zeki Dallı ve öğrenme güçlüğü tanısı bulunan ikizi İbrahim Dallı, otizmli ve çok sayıda madalya sahibi Ömer Asaf Türkmen, Kahramanmaraş depreminde bir uzvunu kaybetmesine rağmen yüzmeye tutkuyla devam eden Ömer Güvenç yer alıyor.

Engelsiz Spor Merkezi’nin performans takımı yarışmalara hazırlanıyor

Sporcular haftanın üç günü yapılan performans antrenmanlarının yanı sıra iki gün de bireysel seanslara katılarak haftada toplam beş gün çalışıyor. Eğitim hayatlarını ve iş sorumluluklarını da sürdüren sporcular, yoğun tempo içinde büyük bir özveriyle ilerliyor.

Ümraniye Belediyesi, Engelsiz Spor Merkezi aracılığıyla yalnızca spor alanında değil, toplumsal farkındalık ve fırsat eşitliği konusunda da örnek bir yaklaşım sergiliyor. Merkez, engelli bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden güçlenmelerini sağlayarak onları topluma daha aktif biçimde kazandırmayı hedefliyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından yürütülen bu hizmet anlayışı, “her bireyin potansiyeline fırsat tanımak” ilkesine dayanıyor. Engelsiz Spor Merkezi, bu vizyonla hareket ederek engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı, sporla umut ve motivasyonlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

