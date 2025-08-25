Yeni Şafak
Hafıza yeni bölümüyle yayında: Yalta'dan Alaska'ya Avrupa nasıl ıskartaya çıkarıldı?

21:0125/08/2025, Pazartesi
Ersin Çelik ile İbrahim Ufuk Kaynak, gündeme dair gelişmeleri Hafıza'da ele aldı.
Ersin Çelik ile İbrahim Ufuk Kaynak, gündeme dair gelişmeleri Hafıza'da ele aldı.

Yeni Şafak’ın ses getiren serisi Hafıza'nın 98'inci bölümünde, Ersin Çelik ve İbrahim Ufuk Kaynak, "'Yalta'dan Alaska'ya Avrupa nasıl ıskartaya çıkarıldı?" başlığını masaya yatırıyor.

