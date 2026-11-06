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Hafta sonu kış havası yaşanacak: Sıcaklıklar sert düşüyor, kar ve fırtına geliyor

08:35, 06/11/2026, CumaG: Güncelleme: 08:42, 06/11/2026, Cuma
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Hafta sonu yurt genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği, Karadeniz ve Güneydoğu'da kuvvetli yağış, Doğu Anadolu'da kar, kıyı ve iç kesimlerde ise fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, hafta sonu batı kesimlerde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken, kuzey, iç ve doğu bölgelerde kış şartları etkisini hissettirecek.

Yarın yağışlı sistem özellikle kuzey ve doğu hatlarında etkisini gösterecek. Batı Karadeniz kıyıları (Zonguldak, Bartın, Kastamonu), Doğu Karadeniz (Trabzon, Rize, Artvin) ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu (Erzurum, Kars, Bayburt çevreleri) ile Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise Marmara ve Ege kıyılarında kuzeyden, Karadeniz kıyı şeridinde ise doğu ve kuzeydoğudan saatte 40 ila 60 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Yarın en yüksek ve en düşük sıcaklıkların Ankara'da 1/8, İstanbul'da 8/12, İzmir'de 9/17, Antalya'da 14/24 ve Erzurum'da 0/3 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Pazar günü sıcaklıklar sert düşecek

Haftanın son gününde yağışlı hava kütlesi doğuya doğru hareket ederek ülkenin doğu yarısını etkisi altına alacak.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak yağış sürerken; Doğu Anadolu'nun geneli, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun doğusunda kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede gerileyeceği Doğu Anadolu'da, Erzurum'da gece sıcaklığının sıfırın altında 4, gündüz ise en yüksek 1 derece olacağı öngörülüyor. Başkent Ankara'da da pazar gecesi termometrelerin sıfırın altında 1 dereceye inmesi ve gece ayazının etkili olması bekleniyor.

Pazar günü Karadeniz'deki rüzgarın yanı sıra Akdeniz Bölgesi genelinde de kuzeyli yönlerden saatte 30 ila 60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor. Hava sıcaklıkları rüzgarın etkisiyle Antalya'da 20, Adana'da ise 17 dereceye kadar gerileyecek.

Meteoroloji yetkilileri; Karadeniz ve Güneydoğu'da beklenen kuvvetli yağışların neden olabileceği sel ve su baskınlarına, Doğu Anadolu'da etkili olacak kar yağışının yol açabileceği ulaşımda aksamalara, kıyı ve iç bölgelerde beklenen kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Başlıklar :ErzurumKarsBayburtKaradeniz
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Hafta sonu kış havası yaşanacak: Sıcaklıklar sert düşüyor, kar ve fırtına geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı.
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