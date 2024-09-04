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Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari kırsalında tespit edilen mağara ve sığınağa gizlenmiş şekilde mühimmat ele geçirildi.

09:33 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:33 - 4/09/2024 Çarşamba
IHA
Hakkari'de tespit edilen mağara ve sığınakta mühimmat ele geçildi.
Hakkari'de tespit edilen mağara ve sığınakta mühimmat ele geçildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, terörle mücadele harekatı kapsamında Şemdinli ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacit Olcay Kabaklıoğlu (2024-250) Operasyonu düzenlendi.


Operasyona ilişkin yapılan açıklamada,
"Operasyonda arama tarama faaliyetinde mağara ve sığınağa gizlenmiş şekilde; 35 adet büyük tüp, 1 adet uçaksavar namlusu, bin 303 adet uçaksavar mühimmatı, 12 adet EYP düzeneği, 1 adet uçaksavar silahı, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet av tüfeği, 17 adet el bombası, 30 adet AK-47 şarjörü, 1 adet kürek, 1 adet el dürbünü, 1 adet silah üstü dürbün ve 1 adet akü ele geçirilmiştir"
denildi.


#hakkari
#PKK
#terör operasyonu
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