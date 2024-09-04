Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Bulgaristan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 20 şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu. Ayrıca yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin DEAŞ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.