Hakkari'de 2 katlı sığınakta mühimmat ele geçirildi

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda 8 Ağustos'ta ilçe kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Can (2024-119) Operasyonu" düzenlendi.