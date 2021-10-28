Hakkari'de askeri araç kaza yaptı: Bir asker şehit oldu

Arşiv - Hakkari'de bir asker şehit oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

pic.twitter.com/elXP7w3Vxd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 28, 2021

AİLESİNE ŞEHADET HABERİ VERİLDİ

Hakkari'deki askeri araç kazasında şehit olan piyade sözleşmeli er Ebubekir Sel'in Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi.

Vali Yardımcısı ve Andırın Kaymakam Vekili Cuma Emeç, Belediye Başkanı Ahmet Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı İbrahim Çakır ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri, 23 yaşındaki Sel'in şehadet haberini Altınyayla Mahallesi'nde ikamet eden babası Ergül ile annesi Selma Sel'e ulaştırdı.

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Şehidin yakınlarını askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı.

Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

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