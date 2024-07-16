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Hakkari'de büyük provokasyon: 15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba havai fişekli saldırı

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin püskürtülmesinin sekizinci yıl dönümünde şehitler rahmet ve minnetle anılırken bu anlamlı güne gölge düşüren provokasyon yaşandı. Hakkari'de kimliği belirsiz kişilerce 15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba havai fişek atıldı. Güvenlik güçleri anında mahalleye girerek müdahalede bulunurken, görkemli yürüyüş kaldığı yerden devam etti.

00:03 - 16/07/2024 Tuesday
Güncelleme: 00:12 - 16/07/2024 Tuesday
IHA
Hakkari'de 15 Temmuz nedeniyle yürüyüş yapan gruba havai fişek atıldı.
Hakkari'de 15 Temmuz nedeniyle yürüyüş yapan gruba havai fişek atıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba kimliği belirsiz kişilerce havai fişek atıldı.



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Yüksekova'da etkinlikler düzenlendi.

Program ilk olarak Yüksekova Belediyesinin karşısında bulunan Selahaddin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisenin önünde başladı.

Yürüyüş görkemli bir şekilde sürerken, Esentepe Mahallesi tarafında bir grup kimliği belirsiz kişilerce kalabalığa havai fişek atıldı.

Güvenlik güçleri anında mahalleye girerek müdahalede bulunurken, yürüyüş devam etti.

Ardından program okul bahçesine sürdü.



#Hakkari
#15 Temmuz
#Yürüyüş
#Havai Fişek
#Saldırı
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