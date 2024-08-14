Hakkari'de çeşitli suçlardan aranan 56 şahıs yakalandı

Hakkari Valisi Ali Çelik, haftalık asayiş toplantısında ilgili birim yöneticileri ile bir araya geldi. Toplantıda 1-10 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen olayların bir önceki yılın aynı haftasına oranla analizini içeren brifingler incelendi. Toplantıda, 1-10 Ağustos 2024 tarih aralığındaki 10 günlük sürede meydana gelen olaylara ilişkin; malvarlığına karşı işlenen suçların yüzde 27 oranında azaldığı, hırsızlık suçlarının yüzde 43 oranında azaldığı, dolandırıcılık suçlarının yüzde 35 oranında azaldığı, narkotik suçlarının ortaya çıkartılması için yapılan başarılı operasyonların yüzde 100 oranında arttığı, kaçakçılık suçlarının ortaya çıkartılması için yapılan başarılı operasyonların yüzde 544 oranında arttığı, ayrıca 10 günlük dönem içerisinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 56 şahsın yakalandığı belirtildi.