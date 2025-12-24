Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hakkâri
Hakkari’de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Hakkari’de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

09:0724/12/2025, الأربعاء
G: 24/12/2025, الأربعاء
IHA
Sonraki haber
Hapis cezasıyla aranan şahıs.
Hapis cezasıyla aranan şahıs.

Hakkari’de 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıs yakalandı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen titiz çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Hakkında "Bir Yabancıyı Ülkeye Sokan veya Ülkede Kalmasına İmkân Sağlama" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıs, JASAT ekipleri tarafından Yüksekova ilçesinde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

#Hakkari
#asayiş
#aranan kişi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
15 TATİL TARİHLERİ 2025: 15 günlük Sömestr (yarıyıl) tatili ne zaman, hangi tarihte yapılacak?