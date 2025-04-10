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Hakkari'de kuvvetli rüzgar nedeniyle eğitim-öğretime ara verildi

Hakkari'de kuvvetli rüzgar nedeniyle eğitim-öğretime ara verildi

08:3010/04/2025, Perşembe
DHA
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İtfaiye ve AFAD ekipleri, kapsamlı hasar tespit çalışmaları başlattı.
İtfaiye ve AFAD ekipleri, kapsamlı hasar tespit çalışmaları başlattı.

Hakkari'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle kent genelinde okullarda eğitim-öğretime bugün için bir gün ara verildi.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, araçlarda hasar oluştu. Kent merkezinde rüzgara yakalananlar yürümekte zorluk çekerken, itfaiye ekipleri, araçların üzerine devrilen ağaçları motorlu testerelerle kesti, devrilen çatılara müdahale edip, tedbir aldı. Elektrik direklerinin de devrildiği bazı mahallelerde dün gece geç saatlere kadar enerji kesintisi yaşandı. İtfaiye ve AFAD ekipleri, kapsamlı hasar tespit çalışmaları başlattı.



SOBA VE BACA ZEHİRLENMELERİNE KARŞI VATANDAŞ UYARILDI

Hakkari Valiliği, kuvvetli rüzgar nedeniyle kent genelindeki okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "İlimizde etkili olan kuvvetli rüzgarların bugün (Perşembe) akşam saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar ve kuvvetli yağışlarla birlikte, çatı uçması, yüksek rakımlarda enerji nakil hatlarında kopma, soba ve baca zehirlenmeleri, yerel dolu yağışları, lodos rüzgarları etkisi ile çamur şeklinde yağışlar, sel ve ani su baskını gibi olumsuzluklara karşı Valiliğimiz tarafından eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.


Ayrıca, eğitim kurumlarında meydana gelebilecek olumsuz durumlara karşı okul yöneticilerine gerekli tedbirlerin alınması

talimatı verildi.




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