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HAKKÂRİ

Hakkari'de teröristlere ait silah ve mühimmat imha edildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde tespit edilen sığınak ve barınaklarda teröristlere ait silah mühimmat ve diğer malzemelerin ele geçirilerek imha edildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Hakkaride teröristlere ait silah ve mühimmat imha edildi
Hakkari

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Şemdilli ilçesi İkiyaka kırsalında 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Uzman Jandarma 1'inci Kademeli Çavuş Yasin Gencer Operasyonu' yürüten jandarma özel harekat (JÖH) ve güvenlik korucusu timleri, teröristlere ait sığınak ve barınakları tespit etti.

Yapılan aramalarda; G-3 piyade tüfeği ile 4 bin 120 mühimmatı, 87 roket atar mühimmatı, 32 havan topu mermisi, 38 el bombası, 3 mayın, 4 uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği, 73 elektrikli fünye, 1 namlu, 104 şarjör ile farklı miktarlarda fitil, kablo, jeneratör, bidon, dürbün, güneş paneli, mazot ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Silah, mühimmat ve malzemeler imha edilirken sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi.

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