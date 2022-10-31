Hakkari'de teröristlere ait silah ve mühimmat imha edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Şemdilli ilçesi İkiyaka kırsalında 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Uzman Jandarma 1'inci Kademeli Çavuş Yasin Gencer Operasyonu' yürüten jandarma özel harekat (JÖH) ve güvenlik korucusu timleri, teröristlere ait sığınak ve barınakları tespit etti.

Yapılan aramalarda; G-3 piyade tüfeği ile 4 bin 120 mühimmatı, 87 roket atar mühimmatı, 32 havan topu mermisi, 38 el bombası, 3 mayın, 4 uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği, 73 elektrikli fünye, 1 namlu, 104 şarjör ile farklı miktarlarda fitil, kablo, jeneratör, bidon, dürbün, güneş paneli, mazot ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Silah, mühimmat ve malzemeler imha edilirken sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi.

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