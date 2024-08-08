Hakkari'den acı haber: Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Sadioğlu otel odasında ölü bulundu

Acı Kaybımız;

Ülkemize ve Ortaklığımıza kattığı değerlerle ismi daima gururla anılacak olan Arama Daire Başkanımız Sayın Mehmet Salih Bülent Sadioğlu’nun vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz.