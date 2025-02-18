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Halk TV iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma 4 Mart’ta

Halk TV iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma 4 Mart’ta

12:2318/02/2025, الثلاثاء
G: 18/02/2025, الثلاثاء
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Halk TV iddianamesi kabul edildi
Halk TV iddianamesi kabul edildi

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ile gazeteciler Seda Selek, Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Kürşad Oğuz hakkında hazırlanan bilirkişi raporuna dayalı iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması 4 Mart’ta görülecek.

Bilirkişiyi izinsiz kayıt soruşturmasında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
nca hazırlanan iddianame kabul edildi, ilk duruşma 4 Mart'ta görülecek.

Şüpheli Barış Pehlivan'ın müştekiyi telefonla arayarak irtibat kurmaya çalıştığı ve rızası olmadan aralarındaki konuşmayı kaydettiği belirtilen iddianamede, müştekinin konuşmak istemediğini ısrarlı şekilde beyan etmesine rağmen Pehlivan'ın görüşmeleri kayıt altına aldığının bilinciyle konuşmaya devam ettiğine dikkat çekilmişti.


İddianamede, müşteki S.B. ile gerçekleşen telefon görüşmesinin sesinin Pehlivan tarafından dışarıya verildiği, tutuklu şüpheli Kürşad Oğuz'un sesi kayıt cihazıyla kaydettiği bilgisi verildi.


Kaydın Oğuz tarafından şüpheli Suat Toktaş'a gönderildiği ifade edilen iddianamede, Toktaş'ın da kaydı şüpheli Selek'e gönderdiği ve canlı yayında yayınlandığı aktarıldı.

İddianamede, söz konusu görüşmelerin şüpheli Seda Selek'in moderatörlüğünü yaptığı programda canlı olarak yayınlandığı anımsatılarak, "Dosya içerisindeki mevcut çözümleme tutanağı ile de sabit olduğu üzere müştekinin bağımsız ve tarafsız olmadığı yönünde bir kamuoyu oluşmasının amaçlandığı, bu şekilde oluşacak kamuoyu baskısıyla da müştekinin İstanbul Adliyesi ve diğer adliyelerde görülmekte olan çeşitli soruşturma ve kovuşturmalarda yapmakta olduğu resmi bilirkişilik görevi etkilenmeye çalışıldığının hedeflendiği anlaşılmıştır." değerlendirmesi yapıldı.


Ceza istemi


İddianamede şüpheliler Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz hakkında müşteki olan bilirkişiyle yapmış oldukları görüşmeyi kayda aldıkları gerekçesiyle "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ve "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlarından 6 yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.


Şüpheliler Seda Selek, Suat Toktaş ve Serhan Asker hakkında ise suça konu ses kaydını birbirleri ile paylaşıp canlı yayında yayınladıkları gerekçesiyle "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ve "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlarından 4 yıldan 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.




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#Suat Toktaş
#Seda Selek
#Barış Pehlivan
#Serhan Asker

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